Стало известно о массовом дезертирстве солдат ВСУ РИА Новости: солдаты ВСУ на юге Украины массового дезертируют

Фото Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные с самого начала спецоперации России начали дезертировать на юге страны. Российской стороне стали известны более 40 военных, самовольно покинувших украинскую армию, их фамилии указаны в документах, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что получило эти материалы от российских силовиков, которые им передали патриотически настроенные украинские военные. В документах указаны не только фамилии дезертиров, но и обстоятельства их побега.

Основными способами не участвовать в конфликте для украинских военных стали побег во время столкновения с российской стороной, невозвращение из госпиталя и «исчезновение» во время передвижения своего подразделения.

Ранее стало известно, что Украина на уровне внутренних армейских документов признала попадание в плен военнослужащих с острова Змеиный в самом начале спецоперации России. Тогда в Киеве публично заявили о гибели этих солдат. Со Змеиного в списках приводятся фамилии почти 40 украинских военных, включая морских пехотинцев.