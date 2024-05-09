Украина с советских времен располагала подземной производственной инфраструктурой, которую создавали на случай вооруженного конфликта, сообщил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал сообщения о сети украинских подземных предприятий, которая появилась благодаря концепции министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Дандыкин считает, что такие заводы могут производить для ВСУ беспилотники.

В СССР на Украине много чего накопали. Мы помним, какие огромные подземные помещения под «Азовсталью», под заводом Ильича. Объективно все строилось на случай войны. Ничего нового в этих новостях нет. Главное — насколько это реально для современной Украины. Таких заводов было много на Украине — с обязательной подземной составляющей. Все строилось серьезно, по ГОСТу. Скорее всего, речь идет о подземных производствах БПЛА, морских дронов, может, еще для чего-то, каких-то взрывных устройств, не более того, — сказал эксперт.