Стало известно, как оружие из Сербии могло попасть на Украину Эксперт РСМД Вадим Козюлин: оружие может быть перепродано в третьи страны без согласия продавца

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Нелегальные поставки оружия могут осуществляться по подложным сертификатам конечного пользователя, рассказал NEWS.ru директор программы ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности, научный сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, эксперт РСМД Вадим Козюлин. По его словам, специальный государственный орган рассматривает и утверждает каждую поставку.

В Сербии много частных компаний, которые имеют лицензии на экспорт вооружений. Оборонная промышленность в стране до сих пор очень мощная — это хороший источник доходов. Экспортер должен представить сертификат конечного пользователя, который подтверждает, что страна приобретает вооружения для собственных нужд и обязуется их не реэкспортировать в третью страну без согласия продавца, — отметил Козюлин.

Он рассказал, что существует такой бизнес, как торговля сертификатами конечного пользователя. Эксперт пояснил, что коррумпированные чиновники в разных странах, в основном в бедных африканских, выдают такой сертификат за небольшие деньги.

Плюс существует коррупция в самой Сербии, когда чиновники, которые рассматривают подобные документы, закрывают глаза, хотя понимают, что это фиктивный документ. А потом говорят: «Мы ничего не продавали на Украину». Оружие реально ушло на Украину. Хотя сербов могли и втемную использовать, — считает Козюлин.

Эксперт добавил, что подобные сделки по нелегальным поставкам вооружений — «скорее коррупционная тема, чем государственная политика». По его мнению, власти Сербии могли не знать о таких поставках.

Ранее Reuters со ссылкой на утечку данных из Пентагона сообщил, что Белград согласился отправить оружие Украине или уже начал поставки. По данным агентства, в слитом документе указано, что у Сербии есть политическая воля и военная способность предоставить оружие Украине в будущем. При этом Reuters не смогло самостоятельно проверить подлинность документа.

В свою очередь министр обороны Сербии Милош Вучевич назвал данную информацию ложью. По его словам, кто-то явно преследует цель втянуть Белград в военный конфликт, но сербские власти продолжат придерживаться своей политики. Он не исключил, что оружие, попавшее на Украину, было доставлено туда через третьи страны, которые не соблюдают международные нормы и соответствующие условия договоров.