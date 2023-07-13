Стало известно, как НАТО собирается обороняться от России Bild: страны НАТО согласовали планы обороны на случай нападения России

Фото: marines.mil

Немецкое издание Bild раскрыло детали оборонного плана НАТО, принятого на случай нападения со стороны России. Документ содержит 4,4 тысячи страниц. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг назвал его самым крупным оборонным планом со времен холодной войны.

План подразумевает в первую очередь развертывание 300 тысяч военных в высокой степени готовности. Также в случае возникновения угрозы главнокомандующий силами НАТО в Европе получает возможность принимать определенные решения без дополнительных консультаций с руководством Альянса.

Важная роль в оборонном плане отводится непосредственно Германии. Предполагается, что в случае нападения РФ страна станет важнейшим логистическим узлом для силы Альянса. Также в военно-политическом блоке ведется обсуждение об открытии в немецком Висбадене второго штаба сухопутных сил НАТО в дополнение к существующему в турецком Измире.

План также предполагает, что некоторые страны Альянса возьмут на себя защиту союзников на восточном фланге. В частности, Германии предписывается защищать Литву, Великобритании — Эстонию, Канаде — Латвию. Кроме того, в рамках реализации плана должна быть усилена защита трубопроводов и других объектов критической инфраструктуры от актов саботажа и диверсий.

Также союзники намерены укреплять подразделения с тяжелым вооружением для ведения боевых действий, развивать системы ПВО и увеличивать запасы дальнобойных ракет и систем артиллерии. Кроме того, план подтверждает приверженность членов НАТО к увеличению расходов на оборону до по меньшей мере 2% от ВВП каждой из стран.

Ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов сообщил, что руководство НАТО рассчитывает проникнуть в Азиатско-Тихоокеанский регион и разделить Евразийский континент на отдельные блоки. По его словам, украинский кризис является одной частью этого плана, но не единственной.

В свою очередь сотрудник научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мен заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг преследует цель создания «азиатской версии» Североатлантического альянса. По его словам, нарастающую озабоченность вызывает факт прилета Столтенберга в январе 2023 года в Азиатско-Тихоокеанский регион, расположенный на большом отдалении от Украины, где идет развязанный НАТО конфликт.