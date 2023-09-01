Стало известно, как Киев обошел запрет ЕС на ракетные удары по России Военкор Поддубный: Киев решил обновить собственные ракеты для обхода запрета ЕС

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина сконцентрировалась на модернизации ракетного вооружения собственного производства в попытке обойти ограничения со стороны Евросоюза, сообщил военкор Евгений Поддубный. В своем Telegram-канале он напомнил, что западные правительства снабжали ВСУ ракетами при условии, что их не будут применять для ударов по российской территории. На снаряды, собранные украинскими предприятиями, эти условия не распространяются.

Модернизация украинской ПКР ведется ввиду символического запрета со стороны стран ЕС на использование своих дальнобойных ракет для ударов по территории России. Для украинских же разработок такого ограничения нет, — написал журналист.

В то же время он подчеркнул, что к процессу обновления украинских ракетных систем наверняка привлечены иностранные специалисты. Более того, военные предприятия на Украине активно используют комплектующие западного производства.

Ранее стало известно о самой мощной атаке ВСУ по территории России. В ночь на 30 августа украинские беспилотники нанесли удары по Псковской, Московской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областям, а также по Севастополю. Военкор Александр Коц на этом фоне предупредил о явном расширении технических возможностей противника. Это означает, что в европейской части России скоро не останется безопасных мест.