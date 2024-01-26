Названы города, где инструкторы НАТО готовят солдат ВСУ Марочко: инструкторы НАТО обучают ВСУ на базах в Житомире и Хмельницком

Фото: Spc. Kasimir Jackson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инструкторы НАТО продолжают обучать военнослужащих ВСУ на украинских базах в Житомире и Хмельницком, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, обучение ведут кадровые военнослужащие из США, Великобритании, Германии и Франции.

Целью обучения является расширение практических умений и навыков по выживанию, тактике действий подразделений в современных реалиях боевых действий, а также эффективного применение современных средств огневого поражения, — пишет Марочко.

По данным эксперта, на этих базах идет подготовка мобилизованных граждан для формирования высокоэффективных подразделений. Их отбирали по физическим параметрам и морально-волевым качествам, подчеркнул офицер.

Ранее Марочко сообщал, что солдаты ВСУ самовольно оставляют позиции на Краснолиманском направлении и бегут в тыл. По его словам, украинские военные перестают подчиняться своим командирам из-за сложной обстановки на фронте и значительных успехов российских войск. Также он отметил существенное снижение боевого потенциала подразделений ВСУ.

До этого телеканал BFM TV рассказал о жалобах солдат ВСУ на нарастающее давление со стороны российских войск на Купянском направлении. В репортаже отмечается, что в этом районе идут интенсивные бои. Также украинские солдаты жалуются на дождь, грязь и холод.