Стало известно, что грозит президенту Литвы за сокрытие членства в КПСС Политолог Асафов: скрывшему членство в КПСС президенту Литвы грозит административное наказание

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гитанас Науседа

Если вина президента Литвы Гитанаса Науседы в сокрытии факта членства в КПСС будет доказана, то максимум ему грозит админстративное наказание, заявил NEWS.ru политолог Александр Асафов. Он отметил, что глава литовского государства выполняет важную функцию и придерживается антироссийского курса. По этой причине Науседа избежит серьезного наказания, если оно возможно по законодательству прибалтийского государства.

В Литве по-разному относятся к наследию СССР и вполне возможно, что какие-то меры за сокрытие членства в КПСС есть. Однако учитывая нынешнюю ситуацию, я не думаю, что такое возможно, поскольку Науседа выполняет достаточно важную функцию. Если будет установлено намеренное сокрытие, возможно будут административные последствия, но не фатальные. Хоть в Литве и сменяются главенствующие партии, но по всем вопросам, связанных с Россией, они солидарны. Сейчас нет никакой другой задачи, кроме как создавать антироссийский контекст, — считает Асафов.

Главный редактор газеты «Обзор» Александр Шахов заявил NEWS.ru, что в Литве нет особого ажиотажа о вскрывшемся факте членства Науседы в КПСС. По его словам, ограничений для бывших членов Компартии нет, а пункт о членстве в партии считается необязательным.

Есть закон, запрещающий КПСС, а для ее членов, каждого в отдельности он не накладывает никаких обязательств. Даже в разъяснении администрации президента обращалось внимание, что президент это не скрывал. Этот пункт — членство в Компартии – необязательный. Он мог заполнять, мог не заполнять. Нарочитого сокрытия информации не было, и скандала тоже нет, — пояснил Шахов.

Ранее сообщалось, что Науседа в 1988 году вступил в КПСС, однако скрыл это, когда баллотировался на пост главы государства в 2019 году. Доказательства опубликовал литовский журналист Довидас Панцеровас.