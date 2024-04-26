Стало известно, чем заманивают иностранных наемников на Украину Экс-разведчик Чинкуини: французским военным обещают большие деньги в ВСУ

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Французским военным за участие в боях на Украине обещают хорошие деньги, сообщил РИА Новости Николя Чинкуини, экс-сотрудник французской контртеррористической разведки. Кроме того, их завлекают фиктивной отставкой и гарантиями восстановления на службе.

Источники рассказали нам, что в рядах французской армии специалистам делались заманчивые предложения: ложная отставка, гарантия восстановления на службе по окончании, а между тем — доход, значительно превышающий их обычный заработок, — рассказал собеседник.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании в Мариуполе известил, что на стороне украинской армии в настоящий момент участвуют свыше 3100 наемников из разных стран. Он уточнил, что 816 человек прибыли из США, 719 из Канады, 694 и 712 бойцов из Великобритании и Грузии соответственно. В пресс-службе ведомства пояснили, что в суд направлено пять уголовных дел в отношении наемников Деве Калеба Виктора, Эллербрука Марка Уильяма и Молдонадо Майкла Пола из США, Эйреса Марка Джона из Великобритании, Куэста Хьюго Джулиана из Франции.

До этого МИД Бразилии объявил, что считает погибшими или пропавшими без вести четырех бразильцев, отправившихся воевать за Украину. С родственниками военнослужащих уже связались, чтобы оказать консульскую помощь. Решение о репатриации останков погибших бразильцев остается за их семьями.