Стали известны позиции России и Украины по мирным переговорам Спецпосланник Китая Ли: Россия и Украина убеждены в необходимости переговоров

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Россия и Украина убеждены в необходимости мирных переговоров для прекращения боевых действий, заявил спецпосланник правительства Китая по Евразии Ли Хуэй. По его словам, которые приводит Reuters, при этом существует большая разница в видении возможных переговоров у обеих сторон конфликта.

Все стороны настаивают на своих собственных позициях, и существует относительно большой разрыв в их видении мирных переговоров <...>, но все согласны с тем, что переговоры, а не оружие в конечном счете положат конец этой войне, — сказал Ли.

Он считает, что добиться прекращения огня на Украине будет сложно. Ли подчеркнул, что спустя более двух лет ведения Россией специальной военной операции нет «признаков затишья» в боевых действиях. Кроме того, по мнению спецпосланника КНР, существует угроза эскалации российско-украинского конфликта.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине могли начаться несколько месяцев назад, однако США пригрозили президенту страны Владимиру Зеленскому лишением финансирования. По его словам, американские власти отвергают возможность переговоров и при этом понимают, что у Киева мало шансов на победу.