Стала известна судьба пятерых из шести пропавших в Альпах лыжников Пятерых из шести пропавших в швейцарских Альпах лыжников нашли мертвыми

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Пятерых из шести лыжников, которые пропали в швейцарских Альпах, нашли мертвыми, сообщает полиция кантона Вале. По данным правоохранителей, тела обнаружили вечером в воскресенье, 10 марта.

Пятеро из шести человек, которых с 9 марта активно разыскивали на пешеходном маршруте Церматт — Аролла, были найдены вечером [10 марта] мертвыми, — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что группа в составе трех спасателей и сотрудника правоохранительных органов обнаружила погибших в 21:20 по местному времени (23:30 мск). Поиски шестого лыжника продолжаются.

Шестеро лыжников перестали выходить на связь с 9 марта. Они отправились на прогулку из альпийского курортного города Церматт. Поиски оказались осложнены плохой погодой. После получения информации об исчезновении лыжников для их обнаружения были задействованы все средства, включая технические.

Ранее российский альпинист получил травму ноги во время восхождения на гору Эльбрус на высоте 5500 метров. На помощь туристу направляли группу спасателей, в операции были задействованы 17 человек и три единицы спецтехники.

Также в горах Киргизии нашли тело российского альпиниста, который пропал 16 февраля при восхождении на вершину. Он хотел вернуться на базу спустя четыре дня после начала маршрута из-за плохих погодных условий, а потом перестал выходить на связь.