Стала известна прибыль от замороженных в Euroclear российских активов L'Echo: российские активы в Euroclear принесли €1,6 млрд за 2024 год

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Замороженные российские активы в бельгийском депозитарии Euroclear принесли €1,6 млрд за первый триместр этого года, сообщило бельгийское издание L'Echo. В компании рассказали, что средствами РФ на ежедневной основе занимаются более ста сотрудников, поскольку организации нужно постоянно реагировать на новые постановления против Москвы, санкции, а также ответные реакции.

На счетах Euroclear заблокировано российских активов на более €200 млрд. Только в первый триместр 2024 года эти активы принесли €1,6 млрд, — говорится в публикации.

Всего на Западе и в его странах-сателлитах заблокировано российских золотовалютных резервов на €269 млрд. Львиная доля российских резервов — около €200 млрд — хранится в ЕС, в основном в Бельгии. В 2022 году Euroclear получил €821 млн от инвестирования ЗВР РФ. По итогам же 2023 года депозитарий заработал таким образом еще €4,4 млрд. В результате за два года только в Бельгии скопилось €5,2 млрд прибыли.

Ранее в Минфине Бельгии, которому подчиняется Euroclear, заявили, что указ президента РФ Владимира Путина об обмене заблокированными активами российских и иностранных инвесторов не имеет юридической силы в Евросоюзе. Адвокат Арам Григорян предположил, что позиция регулятора будет носить обязательный характер для депозитария. При этом он отметил, что ведомство фактически самостоятельно интерпретирует санкционные регламенты ЕС.