СПЧ ООН указали на репрессии Киева против канонического православия Устинов поднял вопрос о репрессиях Киева против УПЦ в СПЧ ООН

Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киево-Печерская лавра

Россия глубоко обеспокоена репрессивной политикой Киева в отношении канонического православия, заявил глава делегации РФ Евгений Устинов на 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ). Он обратил внимание присутствующих, что захваты храмов Украинской православной церкви неизменно сопровождается насилием в адрес духовенства и верующих людей, передает ТАСС.

Глубоко обеспокоены репрессивной политикой Киева в отношении канонического православия на Украине. <...> На основе дискриминационного законодательства в стране захватываются храмы УПЦ, происходит незаконная ликвидация ее общин. Это сопровождается всплеском насилия в отношении верующих и духовенства, — подчеркнул Устинов.

Кроме того, продолжил дипломат, на Украине против священнослужителей и прихожан возбуждают уголовные дела, которые имеют политическую подоплеку. Также, отметил Устинов, в стране в средствах массовой информации ведется большая кампания, направленная против УПЦ.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины ранним утром прибыли в Киево-Печерскую лавру для проведения обысков, заявил адвокат канонической Украинской православной церкви Никита Чекман. По его словам, служба хотела полностью вытеснить священнослужителей УПЦ из храма, чтобы в дальнейшем передать его во владение Православной церкви Украины, которую в УПЦ считают раскольнической. Однако основания для проведения обыска не назывались

Также стало известно, что синод Православной церкви Украины постановил исключить из церковного календаря день памяти светлого благоверного князя Александра Невского. Теперь верующим запрещено молиться за него и обращать свои молитвы к нему. А вместо Невского в этот день в церковный календарь отныне вписан другой Александр, христианский деятель V века.