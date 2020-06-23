Спасатели нашли ещё одно тело под завалами в Киеве

https://static.news.ru/photo/bb3271d0-b4ca-11ea-b664-fa163e074e61_660.jpg Фото: dsns.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о росте числа жертв после взрыва газа в жилом доме. По его словам, спасатели нашли ещё одно тело под завалами.

Таким образом, общее число подтверждённых смертей в связи с инцидентом выросло до четырёх. Градоначальник в своём Telegram-канале отметил , что в настоящий момент неизвестной остаётся судьба одного жильца многоэтажки.

Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела, — добавил Кличко.

Взрыв бытового газа произошёл 21 июня в 10 часов (время совпадает с московским) в девятиэтажном здании по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в Дарницком районе города. Разрушены пять межэтажных перекрытий — с четвёртого по восьмой этажи, писал NEWS.ru.

В первые часы после взрыва были найдены тела двоих погибших. 21 человека эвакуировали, трое извлечены из-под завалов живыми. Глава МВД Украины Арсен Аваков допустил, что взрыв мог быть террористическим актом.

Киевская полиция приехала с обысками в газораспределительную компанию и во все коммунальные службы, которые работали в пострадавшем от взрыва доме.