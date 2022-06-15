«Сожгли все мосты»: аналитик оценил западные разведданные по Украине Аналитик Леонков заявил, что НАТО не готово поддерживать нынешний уровень конфликта на Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru оценил недавние прогнозы западных разведок, исключающие победу Украины. По его мнению, НАТО больше не готово давать Киеву оружие в ущерб собственной безопасности и поддерживать нынешний уровень противостояния.

Поводом для заявления стали три прогноза, согласно которым Россия либо продолжит присоединять территории Донбасса и впоследствии развернет дальнейшее наступление, либо решит прекратить боевые действия и объявить победу при нынешнем положении дел. Еще одна версия предполагает затягивание конфликта «на долгие годы», что с точки зрения Запада может стать наилучшим исходом.

По оценке Леонкова, в действиях на Украине принимает участие лишь четверть войск контрактников, тогда как остальные продолжают охранять границы страны. Украинский же ВПК уже не в состоянии поддерживать военную технику в исправном состоянии и заниматься производством и поставками боеприпасов. А выполнение требований по передаче Киеву 1000 орудий и 300 РСЗО, о чем недавно заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, означает исчерпание боезапаса самого НАТО.

Реакция Запада на это говорит лишь о том, что продолжать поддерживать подобный градус военной операции они больше не в состоянии, потому что НАТО не готово давать Украине оружие в ущерб собственной безопасности. Вообще украинцы своими действиями сожгли абсолютно все мосты между нами, — заключил Леонков.

Ранее Подоляк заявил, что около 90% боевых потерь ВСУ происходит в связи с превосходством российской артиллерии над украинской и что власти Украины хотели бы получить от стран Запада порядка 300 реактивных систем залпового огня. Между тем представитель чешского оппозиционного движения «Свобода и прямая демократия» Ярослав Башт предположил, что дальнейшие поставки вооружения Украине затягивают вооружённый конфликт, альтернативой которому должны стать мирные переговоры.