Созданное Прилепиным спецподразделение взломало сайт Зеленского Прилепин: «Родня» взломала сайт Зеленского и заменила его биографию

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Специалисты подразделения «Родня» взломали сайт президента Украины Владимира Зеленского и заменили его официальную биографию, написал в одноименном Telegram-канале писатель, военкор и общественно-политический деятель Захар Прилепин. Действующему главе государства «поставили» фотографию бойца батальона с позывным Фальцет на фоне флага «Родни», а также данные о его избрании на должность президента.

В День Великой Октябрьской социалистической революции не можем не порадовать вас новостями. Некоторое время назад удивили украинцев их новым президентом — контрактовщиком спецподразделения «Родня». Подумали, если уж взламывать сайт президента Украины, так с пользой, чтобы сразу всех на контракт и оформить. В этот раз звездный час Фальцета длился недолго. Но это в этот раз, — сообщил Прилепин.

Как пишет Daily Storm, писатель рассказал, что сайт получилось взломать благодаря техническому гению бойцов. Это стало первой демонстрацией дополнительных возможностей «Родни», которая «еще не раз удивит», подчеркнул Прилепин.

Ранее появлялась информация, что Прилепин может уйти с должности сопредседателя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и баллотироваться в Госдуму в 2026 году. Однопартиец военкора депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов эти сведения опроверг.