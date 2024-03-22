«Совместимо с международным правом»: Шольц об изъятии доходов от активов РФ Шольц: использование ЕС доходов от активов РФ совместимо с международным правом

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Использование Евросоюзом доходов от замороженных российских активов совместимо с международным правом, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он добавил, что рассчитывает на скорое использование средств, сообщает ТАСС.

Немецкий канцлер подчеркнул, что для этого уже создана соответствующая правовая база.

Накануне Шольц утверждал, что доходы от российских активов, замороженных за рубежом, никому не принадлежат. По его словам, их можно использовать для оказания военной помощи Украине.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом заявления Запада о том, что доходы от российских активов никому не принадлежат и впоследствии могут быть изъяты в пользу Украины. Как отметил представитель Кремля, банки в ЕС понимают катастрофические последствия экспроприации.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, в свою очередь, отмечал, что изъятие доходов с замороженных активов России должно быть «юридически пуленепробиваемым». Он объяснил это тем, что в противном случае ситуация может привести к неспособности финансовых рынков справиться с потенциальными проблемами. По его словам, Европа может «не переварить» изъятые средства.