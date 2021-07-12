Совет ЕС продлил на полгода антироссийские санкции
Денис Коробейников
Денис Коробейников
11:36, 12 июля 2021
Фото: XinHua/Global Look Press
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Секторальные экономические санкции против России были продлены на полгода, до 31 января 2022 года. Такое решение принял совет ЕС, говорится в заявлении.
Сегодня Совет постановил продлить санкции в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации ещё на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, — указано в сообщении.
Причиной названо невыполнение Минских соглашений в полном объёме.
В конце июня европейские послы одобрили продление экономических санкций в отношении России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на любые ограничительные меры будет соразмерным. Она добавила, что у членов европейского содружества существуют проблемы с выработкой внятной стратегии по выстраиванию отношений с Москвой. Захарова подчеркнула, что Россия готов продолжать равноправный диалог с Евросоюзом. Россия придерживается позиции, что сотрудничество не должно быть обставлено предварительными условиями.