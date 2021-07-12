Совет ЕС продлил на полгода антироссийские санкции

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Российская телеведущая Ксения Собчак заметила, что в этом году Италии везёт: она забрала две крупнейшие награды Европы — спортивную и культурную. Как написала Собчак в своём Telegram-канале, можно официально объявлять год Италии после победы на чемпионате Европы по футболу и Евровидении-2021.

22 мая 2021 года группа Måneskin завоевала в Роттердаме победу на песенном конкурсе с песней «Zitti e buoni». А 11 июля в финале Евро-2020 сборная Италии встретилась с Англией. Матч...