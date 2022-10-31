Sota: студенты-сквоттеры захватили дом, принадлежащий экс-главе «Яндекса»

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По информации Telegram-канала Sota, студенты-сквоттеры в Амстердаме заселились в пятиэтажный дом, принадлежащий бывшему генеральному директору «Яндекса» Аркадию Воложу. Канал сообщает, что новые обитатели элитного жилья вывесили антивоенные баннеры. На одном из полотен активисты обвинили российскую компанию в сотрудничестве с ФСБ.

Сквоттеры заявили о намерении расселить в жилище студентов, нуждающихся в жилье. Также голландские «кочевники» желают проводить в доме Воложа политические дебаты. По их словам, в доме есть девять ванн, а также туалет и сауна на каждом этаже.

При этом власти Нидерландов считают взлом дома незаконным. Местные правоохранительные органы намерены расследовать инцидент.

Сквоттинг — акт самовольного заселения заброшенного или незанятого здания лицами, не являющимися его юридическими собственниками или арендаторами.

Ранее стало известно, что Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекс» после того, как Евросоюз ввел против него персональные ограничительные меры. В пресс-службе компании отметили, что Волож не является контролирующим акционером, и персональные санкции не коснутся Yandex N.V. и ее дочерних компаний. Совет директоров «Яндекса» также будет функционировать в обычном режиме.