Соратница Тихановской Ковалькова уехала из Белоруссии

https://static.news.ru/photo/1ecdeb66-ef81-11ea-9a85-fa163e074e61_660.jpg Ольга Ковалькова Фото: Ольга Ковалькова/vk.com

Один из лидеров Координационного совета оппозиции Белоруссии Ольга Ковалькова покинула республику. Сейчас она находится в Польше.

Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги, — сообщили «Интерфакусу» в пресс-службе Координационного совета.

В конце августа соратница лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской была приговорена к 10 суткам ареста по обвинению в организации несанкционированного митинга.

В стране с 9 августа проходят массовые акции протеста. Их участники не согласны с итогами президентских выборов. По официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Она объявила о создании Координационного совета оппозиции в целях мирной передачи власти. В него вошли авторитетные в Белоруссии лица. В ответ белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье УК Белоруссии «Призывы к захвату власти».

Как ранее писал NEWS.ru, член Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко покинул страну, чтобы провести встречи с представителями других государств. Сейчас он находится в Польше, где намерен провести переговоры в Варшаве и принять участие в мероприятиях Экономического форума в Крынице.