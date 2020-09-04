Соратница Тихановской Ковалькова объяснила, почему уехала из Белоруссии

https://static.news.ru/photo/bc994e08-ef86-11ea-baed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Ольга Ковалькова призналась, что уехала из республики, потому что ей угрожали продолжительным арестом.

Всё, что происходило со мной в последние дни и недели, я считаю пытками. Я получила много угроз, что останусь за решёткой надолго, — подчеркнула соратница лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Она пожаловалась на то, что её вынудили покинуть Белоруссию, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции уехала в Польшу.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

После выборов политик была вынуждена покинуть республику. Сейчас она находится в Вильнюсе. МИД Литвы не скрывает, что оказывает помощь Тихановской в установлении контактов с европейскими властями. С ней, например, связывались власти Германии. 24 августа состоялась её встреча с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Ранее Тихановская выступала в Европарламенте и встречалась с лидерами нескольких европейских стран, писал NEWS.ru.