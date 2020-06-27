СМИ: в Киеве прошла акция в поддержку языкового закона

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В украинской столице 28 июня прошла акция в поддержку закона о языке — активисты вывесили 25-метровый баннер «Руки прочь от закона о языке!».

Об этом сообщило агентство «Укринформ», ссылаясь на своего корреспондента. По его данным, акция прошла на мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни — члены сообщества «Язык объединяет» вывесили баннер «Руки прочь от закона о языке!».

Своей акцией активисты хотят предостеречь власть от разрушительных шагов в языковой и культурной сфере. Активисты просят прекратить наступление на язык и культурное пространство, — пишет агентство.

Демонстранты уверены, что возможное ослабление языковых квот может стать пагубным для украинского языка. По их мнению, власти тормозят начало работы уполномоченного по защите государственного языка, передаёт РИА Новости.

В 2019 году бывший тогда президент страны Пётр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подразумевающий использование почти во всех сферах жизни только украинского языка. Нынешний президент глава государства Владимир Зеленский заявил, что закон был принят «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью». Он заявил необходимо определить, справедливы ли действующие языковые квоты. Его слова поддержал глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 31 мая в Киеве под домом главы Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова собралась группа протестующих против пересмотра языкового закона.