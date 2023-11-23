СМИ узнали о сложном выборе Германии из-за Украины WSJ: Берлину придется выбирать между своей экономикой и Украиной

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Заморозка государственных расходов Германии до конца года приведет Берлин к выбору между финансовой поддержкой местного бизнеса и помощью Украине, сообщает американское издание The Wall Street Journal. При этом анонимные источники WSJ рассказали, что правительство Олафа Шольца уже пообещало Евросоюзу поддержать четырехлетний пакет помощи Киеву на сумму €50 млрд.

В ближайшее время правительство должно решить, каким сферам оно должно уделить приоритетное внимание: укреплению коллективной обороны Европы и поддержке Украины, или смягчению воздействия растущих энергетических цен и инфляции на бизнес и домохозяйства, — указано в материале издания.

Ранее суд объявил финансовый план правительства ФРГ противоречащим госконституции. В ответ на это Берлин заморозил государственные расходы до конца года. По мнению автора статьи, это может сорвать усилия по укреплению обороноспособности Европы и увеличить экономический разрыв между ЕС и США. WSJ обращает внимание также, что проблемы с финансами происходят на фоне растущего политического кризиса, при котором выступающая против помощи Украине партия «Альтернатива для Германии» получила значительную поддержку избирателей.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что во время саммита G20 призвал президента РФ Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине. Политик считает, что для завершения конфликта Москва должна вывести войска с территории соседнего государства. Он добавил, что Германия выступает за длительный и справедливый мир на Украине на основе Устава ООН. При этом канцлер подчеркнул, что Берлин и Рим подтвердили готовность поддерживать Киев столько, сколько потребуется.