СМИ сообщают о появлении российских военных в Харькове

Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщают, что подразделения российских военных замечены под Харьковом. Очевидцы распространяют видео с боевыми машинами и военными. Ранее Минобороны России сообщало о подавлении сил ПВО Украины, военно-морских и воздушных сил Украины.

Также опубликовано видео, предположительно, с российскими военными самолётами над Харьковом.

Также появилось видео удара по складу боеприпасов под Харьковом.

В Минобороны РФ заявили, что на текущий момент средства противовоздушной обороны вооружённых сил Украины подавлены . Там добавили, что погрансилы Украины не оказывают сопротивления. Также там добавили, что российские военные вывели из строя инфраструктуру украинской авиации. Ряд источников сообщает о выведении из строя ВМС Украины.

В ведомстве уточнили, что не наносят удары по украинским городам, населению страны ничего не угрожает. В Минобороны также опровергли заявления зарубежных СМИ о якобы сбитом российском самолёте.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.