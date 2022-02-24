18+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

СМИ сообщают о появлении российских военных в Харькове

10:50, 24 февраля 2022
СМИ сообщают о появлении российских военных в Харькове Фото: mil/vk.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщают, что подразделения российских военных замечены под Харьковом. Очевидцы распространяют видео с боевыми машинами и военными. Ранее Минобороны России сообщало о подавлении сил ПВО Украины, военно-морских и воздушных сил Украины.

Также опубликовано видео, предположительно, с российскими военными самолётами над Харьковом.

Также появилось видео удара по складу боеприпасов под Харьковом.

В Минобороны РФ заявили, что на текущий момент средства противовоздушной обороны вооружённых сил Украины подавлены. Там добавили, что погрансилы Украины не оказывают сопротивления. Также там добавили, что российские военные вывели из строя инфраструктуру украинской авиации. Ряд источников сообщает о выведении из строя ВМС Украины.

В ведомстве уточнили, что не наносят удары по украинским городам, населению страны ничего не угрожает. В Минобороны также опровергли заявления зарубежных СМИ о якобы сбитом российском самолёте.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео