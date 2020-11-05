16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

СМИ: лидер Косово Хашим Тачи уходит в отставку

14:14, 05 ноября 2020 11
Хашим Тачи Хашим Тачи Фото: M. Popow/imago stock&people/Global lOok Press

Лидер непризнанного Косово Хашим Тачи уходит в отставку, передают американские СМИ. Он предстанет перед Международным судом по обвинению в военных преступлениях, передаёт газета The Washington Post.

В течение 2018–2019 годов для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу были вызваны порядка 200 бывших боевиков косово-албанской «Освободительной армии Косово», в том числе бывший полевой командир и экс-«премьер» Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание.

Хашима Тачи и бывшего председателя парламента непризнанного Косово Кадри Весели подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечества по десяти пунктам. Такое обвинение политикам предъявила спецпрокуратура по Косово. Им вменяются убийства, похищения людей, преследования и пытки.

В 2008 году парламент Косово провозгласил независимость. Государственное образование признали около ста стран, однако республика не является членом Организации Объединённых Наций и Россия её независимость не признаёт. Хашим Тачи является основателем «Освободительной армии Косово», в 2016 году он стал президентом. Сербия считает Автономный край Косово частью своей территории.

Ранее США на переговорах Белграда и Приштины в Вашингтоне потребовали от президента Сербии Александра Вучича признать независимость самопровозглашённого Косово. Как сообщил министр финансов Сербии Синиша Мали, являющийся членом сербской делегации, на лидера республики «оказывается серьёзное давление», писал NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео