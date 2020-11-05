СМИ: лидер Косово Хашим Тачи уходит в отставку

https://static.news.ru/photo/3cf41f46-1f58-11eb-9bd7-fa163e074e61_660.jpg Хашим Тачи Фото: M. Popow/imago stock&people/Global lOok Press

Лидер непризнанного Косово Хашим Тачи уходит в отставку, передают американские СМИ. Он предстанет перед Международным судом по обвинению в военных преступлениях, передаёт газета The Washington Post.

В течение 2018–2019 годов для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу были вызваны порядка 200 бывших боевиков косово-албанской «Освободительной армии Косово», в том числе бывший полевой командир и экс-«премьер» Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание.

Хашима Тачи и бывшего председателя парламента непризнанного Косово Кадри Весели подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечества по десяти пунктам. Такое обвинение политикам предъявила спецпрокуратура по Косово. Им вменяются убийства, похищения людей, преследования и пытки.

В 2008 году парламент Косово провозгласил независимость. Государственное образование признали около ста стран, однако республика не является членом Организации Объединённых Наций и Россия её независимость не признаёт. Хашим Тачи является основателем «Освободительной армии Косово», в 2016 году он стал президентом. Сербия считает Автономный край Косово частью своей территории.

Ранее США на переговорах Белграда и Приштины в Вашингтоне потребовали от президента Сербии Александра Вучича признать независимость самопровозглашённого Косово. Как сообщил министр финансов Сербии Синиша Мали, являющийся членом сербской делегации, на лидера республики «оказывается серьёзное давление», писал NEWS.ru.