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Словения временно откроет границы для россиян

22:06, 14 июля 2021
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Словения открывает границы для туристов из России с 15 по 23 июля. Также отменяется обязательное соблюдение карантина. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Въезд в страну без направления на домашний карантин разрешён лицам с отрицательным тестом на коронавирус.

Ключевые нововведения: списки стран отменены. Въезд в Словению разрешен без направления на домашний карантин лицу, подавшему: отрицательный результат ПЦР не старше 72 часов после взятия мазка, отрицательный результат теста HAG не старше 48 часов после взятия мазка, — говорится в сообщении на сайте правительства.

Также для въезда в страну можно предоставить справку о вакцинации любым препаратом, в том числе, и «Спутник V». Также подойдёт справка или документ, подтверждающий, что турист переболел коронавирусом не ранее, чем за полгода до въезда в Словению.

Если же такие документы не будут предоставлены, туристу придётся пройти десятидневный карантин. При этом ему будет отказано во въезде, если он не найдёт место для самоизоляции.

Власти Словении отмечают, что постановление носит временный характер. Также республика отказалась от деления стран на цветовые категории по коронавирусу, Россия была в «красном» списке.

Ранее сообщалось, что Словения с 3 июля закроет границы для иностранцев из стран «красного списка», где фиксируется тяжёлая эпидемиологическая ситуация. В него входит и Россия.

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