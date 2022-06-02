Словакия передаст Украине восемь гаубиц Zuzana 2

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Словакия планирует поставить на Украину восемь самоходных артиллерийских установок (САУ) М-2000 Zuzana, сообщает ТАСС со ссылкой Министерство обороны страны. Отмечается, что боевые машины будут переданы Киеву по коммерческому контракту.

Колесные САУ Zuzana могут поражать цель а расстоянии от 40 до 50 км и посылать снаряды калибра 155 мм. Во сколько Украине обойдется такая сделка, не уточняется.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на министра обороны Словакии Ярослава Надь сообщали о том, что Украина уже получила восемь гаубиц Zuzana 2. Также в апреле Братислава тайно передала Киеву зенитно-ракетные комплексы С-300. Позже Надь заявил о планах поставить на Украину не только САУ Zuzana, но и боевую авиацию — МиГ-29, на смену которым могли бы прийти американские истребители.