Следком проверит информацию о пленных российских моряках на Украине СКР запросит у омбудсмена Москальковой данные о пленных российских моряках на Украине

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России запросит у уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой данные о российских моряках и гражданских судах, которые незаконно удерживаются на Украине, сообщается в Telegram-канале ведомства. По словам омбудсмена, украинские боевики взяли в плен около 80 российских военных. В СКР проверят эту информацию и дадут ей уголовно-правовую оценку.

СК России запросит сведения об удержании на Украине российских моряков и гражданских судов для проверки этой информации и даст указанному факту уголовно-правовую оценку, — говорится в сообщении.

Накануне Москалькова рассказала, что получила обращения от 73 российских моряков, которые удерживаются украинскими боевиками. Омбудсмен отметила, что диалог об их возвращении домой продолжается.

Ранее стало известно об освобождении 11 членов экипажа судна «Авангард». Это судно прибыло в Измаил из Греции 1 декабря 2021 года для ремонта, однако после начала спецоперации на Украине оказалось заблокировано в порту. По словам Москальковой, российские моряки 72 дня провели в полной изоляции от внешнего мира, а также без лекарств и других средств к существованию. На семи судах в порту остались ещё 60 незаконно удерживаемых моряков.