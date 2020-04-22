Следить за соблюдением украинцами самоизоляции будет электронная система

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Власти Украины вводят электронный контроль соблюдения гражданами режима изоляции. Об этом заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль.

На практике вместо обязательной обсервации для ряда граждан будет введена самоизоляция с усиленным контролем с помощью (электронной системы - ред.) «ДІЯ» («Действие»), — цитирует украинского премьера РИА Новости.

Он отметил, что подобная практика существует в ряде стран Европы и мира.

На Украине выявлено более 5,7 тысячи заражённых коронавирусом. Жертвами инфекции стал 151 человек. С 12 марта в стране введён общенациональный карантин. Он продлится до 11 мая.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине были выявлены несколько случаев повторного заражения коронавирусом. Вновь заболели четыре человека, которые готовились к выписке из больницы.

В мире насчитывается более 2,5 млн инфицированных. Скончались более 177 тысяч человек, выздоровели — свыше 697 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 57,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 4,4 тысячи человек, умерли — 513.