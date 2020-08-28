Протестующие в Берлине начали скандировать «Путин!»

Участники акции протеста в Берлине, которые вышли на улицы в знак протеста против связанных c пандемией коронавируса ограничительных мер, начали скандировать «Путин!». Об этом сообщил журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
Видео, на котором слышно, как демонстранты выкрикивают фамилию российского президента, репортёр
Я спрашивал, почему они с российскими флагами? Очень просто: потому что Путин может надавить на Трампа, — слышен голос на видео.
Уточняется, что жители Германии взывали к Владимиру Путину около здания российского посольства в Берлине.
29 августа около 18 тысяч человек
Организатором мероприятия выступило штутгартское движение Querdenken 711. Городские власти сначала отказались согласовывать акцию, так как на алогичном протесте 1 августа участники не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски. Однако Административный суд немецкой столицы отменил это решение, так как ссылка на нарушение правил в прошлом не является основанием говорить, что их будут нарушать снова.
Как писал NEWS.ru, у здания российского посольства участники акции протеста вступили в столкновение с полицией.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен