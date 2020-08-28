Протестующие в Берлине начали скандировать «Путин!»

https://static.news.ru/photo/7877661c-ea11-11ea-bea0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Koch via www.imago-images.de/Global Look Press

Участники акции протеста в Берлине, которые вышли на улицы в знак протеста против связанных c пандемией коронавируса ограничительных мер, начали скандировать «Путин!». Об этом сообщил журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

Видео, на котором слышно, как демонстранты выкрикивают фамилию российского президента, репортёр обнародовал в Telegram.

Я спрашивал, почему они с российскими флагами? Очень просто: потому что Путин может надавить на Трампа, — слышен голос на видео.

Уточняется, что жители Германии взывали к Владимиру Путину около здания российского посольства в Берлине.

29 августа около 18 тысяч человек вышли на Унтер ден Линден для участия в марше протеста против коронавирусных ограничений. Полиция не разрешила начать мероприятие, так как участники не носили средств защиты. Однако значительная часть людей осталась на улице.

Организатором мероприятия выступило штутгартское движение Querdenken 711. Городские власти сначала отказались согласовывать акцию, так как на алогичном протесте 1 августа участники не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски. Однако Административный суд немецкой столицы отменил это решение, так как ссылка на нарушение правил в прошлом не является основанием говорить, что их будут нарушать снова.

Как писал NEWS.ru, у здания российского посольства участники акции протеста вступили в столкновение с полицией.