Синоптики Украины надеются на погоду после пожаров в чернобыльской зоне

https://static.news.ru/photo/451a581a-86ed-11ea-9e40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Погода 25 и 26 апреля 2020 года может рассеять вредные примеси в воздухе над северной частью Житомирской области и в чернобыльской зоне отчуждения после пожаров, рассказал замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко. Он добавил, что экологическая обстановка в районе Киева не угрожает жителям.

Превышение предельно допустимых концентраций отмечается по диоксиду азота, незначительное превышение отмечается по диоксиду серы и формальдегида. Это касается мест скопления автотранспорта, в частности из-за ремонта дорог, — приводит его слова портал «Интерфакс-Украина».

Синоптик отметил, что радиационный фон в Киевской и Житомирской областях не превышает допустимых значений.

ЧП в районе ЧАЭС зафиксировали 4 апреля 2020-го. Вскоре украинские силовики задержали подозреваемого в поджоге. Возбуждено уголовное дело. По словам фигуранта, он устроил ЧП ради забавы.

Огонь успел добраться до границы с Белоруссией. Пожарный поезд из Коростени прибыл к населённому пункту Журба в Житомирской области и работал там несколько дней подряд.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС случилась 26 апреля 1986 года. В результате взрыва в четвёртом энергоблоке произошло радиационное загрязнение на территории нескольких десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев вновь возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире. Украинская столица набрала 159 баллов. На втором месте Эль-Кувейт, на третьем — столица Индии Нью-Дели.