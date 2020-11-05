Силовики задержали экс-президента полиции Словакии

https://static.news.ru/photo/1206e016-1f76-11eb-985c-fa163e074e61_660.jpg Тибор Гашпар Фото: topky.sk

Сотрудники правоохранительных органов Словакии проводят спецоперацию «Очищение», направленную на расследование уголовных преступлений среди силовиков. Они задержали бывшего президента полиции страны Тибора Гашпара.

Также задержан экс-глава Национального агентства криминалистики Петер Грашк. На вилле Гашпара в городе Нитра проводится обыск, что подтвердил его адвокат Марек Пара. Кроме того, обыски устроили в домах недавно вышедших в отставку высокопоставленных полицейских офицеров.

В ходе операции «Очищение» было задержано значительное число лиц за преступления, средикоторых создание и поддержка деятельности организованной преступной группировки, а также злоупотребление служебным положением. Против этих лиц выдвинутысоответствующие обвинения, — сказала пресс-секретарь Специального управления прокуратурыстраны Яна Тюкюлыова, не указав, кто фигурирует в деле в качестве обвиняемых.

Следствие, по данным телеканала Ta3, располагает информацией о причастности высокопоставленных полицейских к коррупции и другим уголовным преступлениям. Многие из предполагаемых преступников покинули посты после убийства журналиста Яна Куциака, который вскрывал коррупционные схемы во властных структурах.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Бразилии официально предъявили обвинение в коррупции и отмывании денег старшему сыну президента Бразилии Флавиу Болсонару.