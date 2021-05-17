Силовики пришли с обыском домой к Виталию Кличко

https://static.news.ru/photo/86f06da2-b7a6-11eb-b156-96000091f725_660.jpg Фото: Віталій Кличко/facebook.com

Силовики пришли с обыском домой к мэру Киева Виталию Кличко. Во вторник, 18 мая, подъезд, в котором проживает градоначальник, заполнили вооружённые люди в шлемах. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

По имеющейся информации, сотрудники правоохранительных структур в настоящий момент ожидают столичного мэра. Они разминулись с ним, так как Кличко до приезда силовиков успел отправиться на утреннюю пробежку.

Возникшую ситуацию в разговоре с журналистами телеканала «Украина 24» прокомментировала пресс-секретарь градоначальника Оксана Зиновьева. Она заявила , что обыски в доме мэра на данный момент не проходят.

Ранее на коммунальных предприятиях Киева прошли массовые обыски. Кличко отреагировал на этот инцидент и подчеркнул, что считает произошедшее атакой на городскую власть, направленной лично против бывшего боксёра.

Также в мае обыски прошли в доме и офисе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Политика и его соратника по партии Тараса Козака обвинили в государственной измене. Руководитель Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов предложил обменять Медведчука на украинцев, отбывающих наказание в России. В ОПЗЖ возмутились этим предложением и призвали власти Украины остановить политический террор, а также прекратить антиконституционные и провокационные заявления.