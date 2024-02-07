Швеция прекращает дело о диверсии на «Северных потоках»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Прокуратура Швеции прекратила предварительно расследование дела о диверсии на «Северных потоках» в Балтийском море, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Следствие пришло к выводу, что шведская юрисдикция не распространяется на этот случай, а граждане страны не участвовали в подрыве газопроводов. Также не удалось установить подозреваемых.

Прокурор закрыл шведское предварительное расследование диверсии на «Северных потоках», — говорится в сообщении.

Ранее о том, что Швеция намерена прекратить расследование ЧП на российских газопроводах сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Обозреватели предположили, что шведским следователям не удалось установить причастных к подрыву магистралей. По их мнению, прекращение дела может помочь Германии, если Швеция передаст собранные в ходе разбирательства материалы.

В Германии тем временем заявили, что не собираются прекращать расследование. Как пишет издание Zeit, немецких правоохранителей особенно интересуют фрагменты труб, которые шведские военные извлекли после взрывов осенью 2022 года.

Тем временем американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что с момента подрыва газопровода Германия находится в состоянии политического и экономического хаоса. Он считает, что США боялись намерений канцлера ФРГ Олафа Шольца получать газ от России для улучшения экономического положения страны. Однако «такому не дали бы случиться», уверен он.