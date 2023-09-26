Швеция не смогла за год назвать виновных в диверсиях на Северных потоках

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Посольство России в Стокгольме выразило недовольство в связи с отсутствием ответов от шведской стороны на вопрос о тех, кто стоял за диверсиями на газопроводах «Северный поток», передает РИА Новости. Отмечается, что за год местные власти не смогли предоставить необходимую информацию, что свидетельствует об их профессиональной некомпетентности.

Смогли ли шведы за целый год дать ответ на вопрос об исполнителях диверсий? Нет. Местные власти лишь снова и снова демонстрировали свою полную профессиональную некомпетентность. Хорошо хоть, что не последовали примеру немецких коллег и не стали выдумывать не имеющих ничего общего с реальностью сказок с целью покрыть своих заокеанских покровителей, — говорится в заявлении посольства.

Также в заявлении отмечается, что Россия неоднократно призывала к проведению всеобъемлющего международного расследования с обязательным участием российских представителей. Российская сторона также обращалась к шведским властям с просьбами о правовой помощи, создании совместной следственной группы и предоставлении доступа к материалам расследования, но получала отказы.

А чем же в течение года занимались шведские следователи? Во-первых, под предлогом соображений национальной безопасности упорно скрывали эфемерные итоги своей деятельности. Во-вторых, вместо поиска виновных устанавливали «возможные угрозы для Швеции». В-третьих, вновь и вновь сдвигали сроки окончания следствия, — подчеркнули в дипмиссии.

В марте Совет Безопасности ООН не поддержал российское предложение о создании международной комиссии для расследования саботажа «Северных потоков». Документ не набрал необходимого количества голосов из-за позиции западных стран. Россия, Китай и Бразилия проголосовали за, в то время как остальные страны воздержались.