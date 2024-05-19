Шор: Румыния будет продавать Молдавии российский газ втридорога

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Поставки газа в Молдавию от румынской госкомпании Romgaz фактически означают продажу все того же российского энергоносителя, только значительно дороже, заявил в Telegram-канале оппозиционный политик Илан Шор. По его мнению, появление посредника будет означать для Кишинева существенное повышение расходов. Известно, что ранее в Кишиневе появился филиал Romgaz.

Только один вопрос. Откуда у них газ? А схема простая. Нам продадут тот же самый, российский, только втридорога. Потому что покупать мы его будем не напрямую, а через посредника. И румынская компания получит свою долю — за счет наших граждан, — заявил Шор.

Политик уверен, что решением о регистрации компании в республике «власти продолжают планомерно сдавать Молдавию румынам». Когда правительство потерпит крах, оппозиция возьмется за безопасность поставок и вернет газ по справедливым ценам в каждый дом, добавил он.

Ранее Шор сообщил о запуске кампании «Нет вступлению в Евросоюз». По словам политика, 20 октября граждане проголосуют против евроинтеграции республики. Жители Молдавии на протяжении пяти лет правления проевропейских сил могли делать выводы, что из себя представляет Европа, подчеркнул политик.