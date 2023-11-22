Шольц заявил, что призвал Путина закончить СВО Шольц на онлайн-саммите G20 призвал Путина завершить СВО и вывести войска

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что во время саммита G20 призвал президента РФ Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине, сообщает ТАСС. Политик считает, что для завершения конфликта Москва должна вывести войска с территории соседнего государства.

Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил нападение и вывел войска с территории Украины, чтобы этот конфликт, наконец, закончился, — отметил Шольц.

Он добавил, что Германия выступает за длительный и справедливый мир на Украине на основе Устава ООН. При этом канцлер подчеркнул, что Берлин и Рим подтвердили готовность поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Ранее Владимир Путин во время выступления на онлайн-саммите G20, комментируя высказывания коллег о «продолжающейся агрессии» РФ на Украине, заявил, что военные действия всегда являются неоспоримой трагедией для конкретных людей и страны в целом, поэтому необходимо думать, как их прекратить. По словам главы государства, Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом.