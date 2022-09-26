Шольц заключил контракт на поставки в ФРГ сжиженного газа из ОАЭ Канцлер Шольц договорился с ОАЭ о поставках сжиженного газа в Германию

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в ОАЭ подписал контракт в сфере энергетической безопасности и развития промышленности. С президентом Эмиратов шейхом Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном достигнуто соглашение о поставках в ФРГ сжиженного природного газа (СПГ), сообщает «Интерфакс».

Издание отмечает, что поставлять СПГ компании RWE будет нефтегазовая компания эмирата Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company. Первая партия газа в рамках пробной операции будет поставлена в конце 2022 года на плавучий терминал по приему СПГ в Брунсбюттеле, что на севере ФРГ.

Ранее стало известно, что Германия планирует полностью отказаться от поставок российского газа в декабре, заявил Олаф Шольц. Он назвал Россию ненадежным поставщиком газа и обвинил ее в нарушении контрактных договоренностей. Шольц выразил уверенность, что ФРГ сможет пережить ближайшую зиму без поставок по «Северному потоку».