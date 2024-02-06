Шольц высказался о завершении конфликта на Украине Шольц: завершения конфликта на Украине не видно

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Завершения конфликта на Украине «не видно», заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. По словам главы страны, «Россия почти два года ведет непримиримую войну», передает пресс-служба канцлера.

Россия почти два года ведет непримиримую войну против Украины. <...> и конца этому не видно. То, что Европейский совет недавно утвердил средства для бюджетной поддержки Украины на ближайшие несколько лет, является хорошим знаком. Также хорошо, что мы начали думать о том, как мы можем увеличить нашу европейскую поддержку Украины, — отметил он.

Шольц напомнил, что в этом году ФРГ выделит более €7 млрд на поддержку Киева поставками вооружений. Помощь Украине будет продолжаться столько, сколько потребуется, подчеркнул он.

Ранее канцлер ФРГ признался, что его «сбивает с толку» постоянная критика в адрес Германии из-за того, что власти страны слишком мало или слишком медленно помогают Украине. По словам Шольца, на долю Берлина приходится более половины всей европейской помощи Киеву, и если США прекратят поддерживать Украину, то главным донором окажется Германия, что будет «плохой новостью».

При этом депутат бундестага Норберт Реттген уверен: Шольц должен признать, что Украина важнее России, пойти навстречу требованиям Киева и предоставить ВСУ крылатые ракеты Taurus. Однако Шольц, по мнению политика, постоянно ищет оправдания для того, чтобы не отправлять ракеты украинской стороне.