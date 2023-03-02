Шольц: прекращение поставок оружия не поможет достичь мира на Украине

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Олаф Штольц

Прекращение поставок оружия Украине не приведет к достижению мира на территории страны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, мирное решение возможно только в случае, если оно учитывает позиции Киева. Как подчеркнул Шольц, Берлин придерживается позиции украинского президента Владимира Зеленского о мирных переговорах, передает РИА Новости.

Невозможно способствовать миру тем, когда тут в Берлине кричат «никогда больше войны» и в то же время требуют, чтобы были прекращены все поставки оружия на Украину, — заметил канцлер Германии.

Также политик упомянул о мирной инициативе Китая. Он заявил, что ФРГ призывает Пекин повлиять на Москву для отвода войск с территории Украины.

Ранее Олаф Шольц призвал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить стоны о недостатке военной помощи со стороны ФРГ. Он назвал упреки Киева неразумными и подчеркнул, что Германия помогает Украине больше, чем многие другие страны.

До этого Зеленский обвинил Шольца в отсутствии политической воли из-за нежелания поставлять Киеву танки Leopard 2. Он добавил, что нельзя ставить условия на оказание военной помощи исходя из того, что поставляют другие западные страны, намекая на слова канцлера о том, что Берлин будет действовать, согласовывая шаги с Вашингтоном и НАТО.