Шольц показался публике с разбитым лицом Шольц опубликовал свое фото после неудачной пробежки

Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в соцсетях первое фото после полученной во время занятий спортом травмы. На лице бундесканцлера черная повязка, закрывающая глаз, а под ней видны многочисленные ссадины. В сообщении под фото он написал, что ожидает увидеть себя в мемах из-за этой публикации.

Ранее газета Frankfurter Rundschau писала, что Шольцу из-за травмы пришлось отменить рабочую поездку в Херинген. По ее данным, политик травмировался по время пробежки и получил гематомы на лице.

Лидер оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц ранее заявил, что карьере канцлера ФРГ Олафа Шольца придет конец, если выяснится, что он дал ложные показания по делу Cum-Ex о финансовых махинациях руководства банка Warburg. Мерц подчеркнул, что молчание федерального канцлера по этому делу наносит репутационный ущерб Германии и Шольцу необходимо как можно скорее прояснить ситуацию.

Летом прошлого года появилось видео падения президента США Джо Байдена с велосипеда. На кадрах видно, как американский лидер едет на гоночном велосипеде под крики восторженной толпы. Закончив свой маршрут, глава Белого дома решил остановиться, однако после торможения его кроссовка застряла в велосипедной педали, в результате чего президент не успел слезть с седла и завалился на бок.