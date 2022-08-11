Шольц ответил на вопрос о возможной поездке Путина в Германию Шольц заявил, что пока не задумывался над вопросом, когда Путин может посетить Германию

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Президент РФ Владимир Путин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что пока не задумывался над вопросом о том, когда президент России Владимир Путин снова сможет посетить Германию с визитом. По его словам, которые приводит ТАСС, главным условием такого визита должно стать окончание спецоперации на Украине.

Над вопросом, когда Путин снова будет в Германии, я пока вообще не задумывался, — сказал Шольц.

Ранее издание Foreign Affairs сообщило, что Германия потеряла доверие Евросоюза из-за тесных взаимоотношений с Россией в сфере энергетики. По данным издания, зависимость ФРГ от российского газа дает России возможность использовать эту ситуацию всякий раз, когда это необходимо, поэтому Берлину необходимо в первую очередь отказаться от газа из РФ.

По мнению автора материала, Германии следует продемонстрировать заинтересованность в окончании спецоперации России и оказать сильную поддержку Киеву, чтобы действия там закончились «быстро и на максимально выгодных для Украины условиях». Более того, во времена неопределенности в Евросоюзе Германия имеет все возможности, чтобы обеспечить себе лидерство не только в отношении Украины, но и в решении более широких проблем безопасности ЕС. Отказ от этого может не только подорвать место Германии в Европе, но и ослабить западный альянс во время беспрецедентных глобальных вызовов.