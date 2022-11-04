Шольц отказался ехать в Китай вместе с Макроном

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался ехать в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Reuters. Таким образом Макрон хотел продемонстрировать единство ЕС.

Макрон предложил Шольцу отправиться в Пекин вместе, чтобы послать сигнал о единстве ЕС, но Шольц отклонил это предложение, — говорится в сообщении.

4 ноября глава КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с Шольцем, прибывшим в страну с однодневным визитом. В ходе встречи Си Цзиньпин отметил, что и Китай, и Германия имеют влияние на международной арене. В связи с этим, по его словам, КНР и ФРГ должны больше сотрудничать друг с другом во «времена изменений и потрясений» ради мира во все мире.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекину и Берлину следует уважать друг друга, устранять разногласия, обмениваться опытом и сотрудничать на взаимовыгодной основе. Он выразил уверенность, что визит Шольца послужит укреплению взаимодействия между странами.