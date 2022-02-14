Шольц предупредил РФ о санкциях в случае обострения ситуации вокруг Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Германия окажет помощь Украине в случае эскалации ситуации у границ Украины. По его словам, военная активность РФ у украинских границ не обоснована, санкции Запада будут иметь серьёзные последствия для российской экономики в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Говоря о ситуации в Донбассе, канцлер сказал, что Германия активизировала усилия в «нормандском формате». Шольц отметил важность каждой встречи в рамках «нормандской четвёрки». Он назвал «нормандский формат» сложным процессом, который требует дипломатических усилий. Также, по мнению Шольца, Запад готов к диалогу с Россией по вопросам безопасности.

Канцлер добавил, что Германия поддерживает стремление Украины к демократии и её путь в Европу, при этом вопрос членства Украины в НАТО на данный момент не актуален.

Вопрос членства в союзе — он практически не стоит на повестке дня. Поэтому довольно необычно видеть, что российское правительство делает то, что на практике не стоит на повестке дня, частью большой политической проблематики, — сказал канцлер ФРГ.

Он добавил, что основополагающие принципы ОБСЕ, в том числе свободный выбор союзов, не подлежит обсуждению.

Шольц подытожил, что ни одна страна не поддерживала Украину «словом и делом» так, как ФРГ. Берлин уже оказал Киеву помощь на €2 млрд и готов продолжать поддержку.

Ранее Зеленский заявил, что обсудил с Шольцем вопросы энергетической и экономической поддержки для Украины на фоне возникших вызовов безопасности. При этом украинский лидер отметил, что Киев нуждается в энергетических гарантиях безопасности в связи с «Северным потоком — 2». Зеленский также добавил, что во время встречи были затронуты вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Президент подчеркнул, что ожидает в скором времени договориться о саммите лидеров «нормандского формата».