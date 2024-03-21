Шольц: доходы от замороженных российских активов никому не принадлежат

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что доходы от российских активов, замороженных за рубежом, никому не принадлежат, сообщило РИА Новости. Лидер Германии считает, что их можно использовать для оказания военной помощи Украине.

Речь идет о вырученных средствах, которые могут быть использованы, поскольку никому не принадлежат и поэтому могут быть использованы Европейским союзом, — заявил в преддверии саммита ЕС в Брюсселе Шольц.

После начала специальной военной операции на Украине страны G7 и Евросоюз заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около €300 млрд. Около €200 млрд находятся в ЕС. В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины.

Центробанк ЕС предупреждал о возможных репутационных рисках для евро в долгосрочной перспективе. Регулятор призывал «смотреть за пределы этого отдельного конфликта» и найти другие способы финансирования Украины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что передача Киеву процентного дохода от конфискованных российских активов в Европе будет представлять собой «прямой бандитизм и воровство». Она отметила, что Россия ответит на этот шаг.