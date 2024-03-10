Шестеро лыжников пропали в Альпах

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Шестеро лыжников перестали выходить на связь с 9 марта. Они отправились на прогулку из альпийского курортного города Церматт. Поиски осложняются плохой погодой, говорится в сообщении полиции кантона Вале.

С 9 марта ведутся активные поиски шести лыжников на маршруте Церматт — Аролла. Эта группа отправилась из Церматта в субботу, пропала без вести в районе Тет Бланш,— заявили в полиции.

К поискам подключили все возможные средства. В том числе технические.

Ранее российский альпинист получил травму ноги во время восхождения на гору Эльбрус на высоте 5500 метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. Уточняется, что на помощь туристу направлена группа спасателей, в операции были задействованы 17 человек и три единицы спецтехники.

Также в горах Киргизии нашли тело российского альпиниста, который пропал 16 февраля при восхождении на вершину. Известно, что россиянин решил вернуться на базу спустя четыре дня после начала маршрута из-за плохих погодных условий, а потом перестал выходить на связь. Предполагается, что альпинист погиб при камнепаде во время спуска.