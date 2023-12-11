Серия взрывов прогремела в Киеве

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/Global Look Press

Серия взрывов прозвучала в Киеве, сообщило украинское издание «Зеркало недели». В городе и области объявлена воздушная тревога. Местные власти не прокомментировали информацию.

Как следует из сведений онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в столице и области была объявлена в 4.15 (5.15 мск). До этого взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Снигиревка, который расположен в Николаевской области. Тогда воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Ранее, 7 декабря, воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Как следует из сведений онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, первыми сигнал тревоги услышали жители Днепропетровской области в 13:34 мск. После этого в 13:42 она распространилась на центральные районы Украины, еще через минуту — на западную часть страны. До этого воздушная тревога звучала в Днепропетровской области 5 декабря. Там сообщали о нескольких взрывах.

До этого, 27 ноября, украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории государства, свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карт ведомства, сначала сигнал прозвучал в столице Украины. В 13:22 по московскому времени тревога звучала во Львовской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.