Сербам запретили покидать дома с 30 апреля до 4 мая

Правительство Сербии запретило гражданам покидать свои дома с 30 апреля до 4 мая в связи с распространением коронавируса.
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В Сербии за всё время пандемии выявлено более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом. 156 человек скончались от COVID-19.
Ранее власти Сербии распорядились отправить четыре самолёта со средствами медицинской защиты в Италию в качестве помощи в борьбе с коронавирусом. Как сообщал NEWS.ru, одну из коробок с гуманитарным грузом подписал сербский президент Александр Вучич.
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