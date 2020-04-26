Сербам запретили покидать дома с 30 апреля до 4 мая

https://static.news.ru/photo/541e6780-87d7-11ea-b255-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nemanja Cabric/XinHua/Global Look Press

Правительство Сербии запретило гражданам покидать свои дома с 30 апреля до 4 мая в связи с распространением коронавируса.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на сербский кабмин, таким образом власти хотят снизить число контактов граждан во время предстоящих майских праздников. Людям старше 65 лет в порядке исключения разрешено выходить на часовые прогулки вечером.

В Сербии за всё время пандемии выявлено более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом. 156 человек скончались от COVID-19.

Ранее власти Сербии распорядились отправить четыре самолёта со средствами медицинской защиты в Италию в качестве помощи в борьбе с коронавирусом. Как сообщал NEWS.ru, одну из коробок с гуманитарным грузом подписал сербский президент Александр Вучич.