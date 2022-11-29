Семь европейских стран обязались помочь Украине подготовиться к зиме Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Прибалтика пообещали помощь Украине зимой

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Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония обязались оказывать помощь Украине в подготовке к зиме и восстановлении ее энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Чиновники также указали на необходимость усиления антироссийских санкций и «обеспечения жесткости и эффективности этих мер».

Мы обязуемся оказывать дальнейшую гуманитарную помощь и поддерживать усилия Украины по подготовке к зиме, в частности по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. Параллельно мы будем продолжать усилия по поддержке восстановления разрушенной украинской инфраструктуры, — сказано в заявлении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украину ожидает ужасающая зима. Он добавил, что главы МИД стран — членов Альянса примут решение о расширении «нелетальной» помощи Киеву. В пакеты помощи включат зимнюю одежду, горючее и лекарства. Генсек Блока подчеркнул, что страны — члены НАТО намерены выделить новую помощь Киеву, чтобы пережить холодные месяцы. Он также добавил, что двери НАТО остаются открытыми для Украины.

В свою очередь политолог Сергей Марков предположил, что Запад не станет поддерживать Украину предстоящей зимой, а продолжит ее уничтожение, поставляя оружие «для убийства русских».