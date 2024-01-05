«Сделали концлагерь»: в Киеве раскрыли план Зеленского Соскин: Запад негласно позволил Зеленскому создать концлагерь

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные элиты с целью сдерживания России тайно разрешили президенту Владимиру Зеленскому создать на Украине «концентрационный лагерь» для истребления полумиллиона украинцев, уверен бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин. В эфире своего YouTube-канала аналитик заявил, что именно этим можно объяснить план по мобилизации 500 тысяч граждан.

Вашингтонский, лондонский и брюссельский «обкомы» ему говорят: «Создавай концлагерь, а мы тебя прикроем; отправляй всех мужиков на мясорубку, а мы будем делать вид, что соблюдаются права человека» <...>. Зеленскому дали отмашку, зеленый свет на то, чтобы он мог уничтожить еще 500 тысяч мужчин с Украины, — резюмировал Соскин.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинские власти и СМИ сделали все, чтобы всеобщая мобилизация вызвала у людей отторжение. Политик пояснил, что уклонистам с самого начала потворствовали, из-за чего они «расслабили булки», наслушавшись вдобавок пропагандистских рассуждений о «скорой победе Киева».

До этого Зеленский заявил, что мобилизация продолжится, хотят того украинцы или нет. По словам главы государства, сейчас у граждан нет никакого другого выхода, кроме как защищать свою страну, пусть даже идея мобилизации не пользуется успехом в обществе.