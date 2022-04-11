SCMP: Китай тайно поставил Сербии новейшее оружие

Пекин тайно поставил Белграду новейшее оружие — зенитно-ракетные комплексы HQ-22, пишет South China Morning Post. Для их переброски потребовались шесть грузовых самолётов Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая. Они были замечены в воздушном пространстве Сербии.

Китайские военные грузовые самолёты появились в белградском аэропорту имени Николы Тесла. Несмотря на то что Министерство обороны Сербии не дало ответа на запрос СМИ о поставках, эксперты заподозрили страны в заключении тайного договора. При этом аналитики высказывают опасения, что вооружение Белграда на фоне боевых действий на Украине может привести к эскалации конфликта и в других регионах.

Сербский лидер Александр Вучич 10 апреля косвенно подтвердил информацию о поставках оружия. Он рассказал , что есть договор о поставках истребителей с Парижем и ещё одной страной, не назвав её.

Сербия также получила российскую технику. С 2018 года она закупила или получила в качестве военно-технической помощи четыре вертолёта Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, три транспортных вертолёта Ми-17В-5.

Вучич ранее заявил, что ПТРК «Корнет» доставлены в Сербию. Он добавил, что системы приобретены в России по «отличной цене». Также в страну прибыла батарея российского модернизированного комплекса ПВО «Панцирь-С1М».